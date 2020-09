Il Mattino - Caso Coronavirus De Laurentiis, nuovo tampone entro martedì: isolamento di 15 giorni e possibili esami in ospedale

Napoli - Arrivano notizie positive riguardo il caso Coronavirus in Serie A dopo l'episodio che ha visto coinvolto il presidente De Laurentiis e gli altri dirigenti di A Come riporta Il Mattino, arrivano le notizie dei primi risultati negativi ai tamponi. Negativi anche Lotito, Vigorito e Scaroni dopo Fienga e Cairo. Intanto, continua l'isolamento per il presidente De Laurentiis e sua moglie Jaqueline (anche lei positiva al Covid 19 e asintomatica). Nuovo tamone tra Lunedì e martedì, ma comunque l’isolamento proseguirà per due settimane a casa anche se i medici potrebbero decidere di fargli effettuare qualche esame in ospedale.