Il Mattino annuncia: Calzona torna al Napoli, contratto di due anni! L'ex vice di Sarri farà parte dello staff di Spalletti

Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis hanno rivoluto un altro pezzo del Napoli che nel 2018 sfiorò lo scudetto. Dopo il preparatore atletico Francesco Sinatti, ecco il ritorno diFrancesco Calzona, ex vice di Sarri, fino a marzo assistente di Eusebio Di Francesco al Cagliari. Ne parla l'edizione online de Il Mattino.

"Calzona ha sciolto la riserva in queste ore, dopo che una serie di questione familiari lo hanno costretto a prendere tempo e a frenare sul suo ritorno che, proprio per questo, è stato in bilico. Ora il ritorno è cosa fatta, dopo che Spalletti aveva avvertito l'esigenza di dover amplicare lo staff indicando proprio in Calzona uno dei tecnici preferiti. Si lega al Napoli con un contratto di due anni"