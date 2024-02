L’U.S. Lecce comunica che, in data odierna il CDA, all’unanimità , ha deliberato la realizzazione del Centro Sportivo approvando il relativo budget per l’immediata acquisizione dei terreni e per la costruzione dello stesso.

Per la prima volta nella sua storia l’U.S. Lecce si doterà di un Centro Sportivo di proprietà . I dettagli dell’operazione saranno comunicati in un’apposita conferenza stampa non appena sarà perfezionato l’iter di acquisizione.