Il gol di Lozano l'emblema del Napoli attuale: in pochi ad abbracciarlo dopo un gol pesante [FOTO & VIDEO]

Ultimissime calcio Napoli - Che fra i problemi di questo periodo del Napoli, dalla decisione dell'ammutinamento ma ancor prima con altri episodi, vi sia anche un problema spaccatura nello spogliatoio, risulta evidente da alcuni episodi. Prendiamo i gol di Hirving Lozano: in molti avevano già notato una certa freddezza nell'andare a cercare il messicano dopo il gol contro il Salisburgo, nell'abbracciarlo nell'esultanza del primo gol al San Paolo.

L'abbraccio con Elmas e Hysaj dopo il gol di Lozano

E la stessa scenetta si è ripetuta, ancor più nettamente ieri: Hirving Lozano fa 1-0 a San Siro, contro il Milan, dopo settimane difficili e il brutto 0-0 di Napoli-Genoa. Ci si aspetta una reazione da parte di tutta la squadra, un gesto, anche in un'esultanza. E invece, ad abbracciare il messicano, van (subito e) solo Hysaj e Elmas. Raggiunti, poco più tardi da Allan. E con un timido cinque poco dopo di Josè Maria Callejon. Insomma, non una situazione idilliaca in questo momento: il gol di Lozano è l'emblema del Napoli attuale, tutti colpevoli. Poca affezione, zero entusiasmo.

