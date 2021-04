Il Club Napoli Bergamo Azzurra contro la Super League: "Il calcio è morto! Si stanno calpestando le nostre passioni sportive"

Superlega - Il Club Napoli Bergamo Azzurra, si schiera apertamente contro la creazione della Super League attraverso un comunicato ufficiale:

Il Club Napoli Bergamo Azzurra che fa dell'appartenenza e della sua passione legati alla nostra terra e ai colori azzurri del Napoli i nostri motivi trainanti nell’aggregazione, con profonda indignazione ha appreso la notizia dai media della costituzione di una Superlega del Calcio Europeo di 12 Club tra cui anche Juve, Inter e Milan. E da tempo che se ne parlava e noi abbiamo sempre pensato che questo calcio era malato, ma adesso ci rendiamo proprio conto che è morto…!!!

Ormai si sono persi tutti i valori della sana competizione e si scelgono le squadre più ricche per formare una Superlega solo per il business, conta solo quello, ed è da anni che anche in Italia assistiamo ad un monopolio del potere del calcio tra inchieste e processi, che vanno oltre ogni altro valore sportivo e competitivo. Il calcio oramai è destinato a cambiare profondamente.

Ci sorprende il tempismo con il quale si è arrivata a questa decisione in un momento di crisi ed emergenza pandemica, dove gli stadi sono chiusi ormai da un anno, ma per il resto nessuna novità, solo sconforto e delusione, si parla da tempo di Superlega, il calcio ricco ha bisogno di nuovi introiti per alimentarsi.

Si stanno calpestando le nostre passioni sportive, quel sano tifare per i colori della propria maglia. Non ci vediamo più in questo calcio marcio, Bergamo Azzurra continuerà a fare aggregazione nel portare avanti i nostri valori di appartenenza, ma saremo sempre più lontani da chi sta distruggendo la nostra passione. Il nostro pensiero in questo momento va ancora al nostro amato Diego Armando Maradona quando aveva accusato pubblicamente i poteri forti del calcio…con una frase che vogliamo ricordare ancora a tutti….

"La pelota no se mancha".