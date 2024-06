Il bel gesto di Kvaratskhelia per una bambina tifosa | VIDEO

Khvicha Kvaratskhelia protagonista assoluto anche in Montenegro in per l'amichevole della sua nazionale contro la nazionale montenegrina. Al termine della partita giocatasi a Podgorica, Kvara è stato avvicinato da una giovane tifosa che voleva scattare una foto con lui ma non riusciva ad azionare la fotocamera del telefono. La bambina, ripresa dagli uomini della security, stava abbandonando l'idea di scattare il selfie col suo idolo. Khvicha l'ha però prima acciuffata per un braccio per farle scattare la foto, poi l'ha raggiunta nuovamente a bordo campo pur di farle fare la foto. Clicca su play per guardare il video postato dalla nazionale georgiana su Instagram: