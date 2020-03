Higuain torna in Argentina, Sky precisa: permesso accordato dalla Juventus per motivi familiari

Ultime notizie calcio - Ha sollevato un vero e proprio polverone la notizia del ritorno in Argentina di Gonzalo Higuain, con il bomber della Juventus che avrebbe in tal modo violato la quarantena. Stando a quanto raccolto però da Sky Sport, dietro questa "fuga" ci sarebbe un permesso accordato dal club bianconero al proprio calciatore dal momento che sua madre sta avendo problemi di salute da qualche giorno ed il centravanti non vuole lasciarla sola. Insomma, nessun caso dal momento che, tra le altre cose, è consentito lasciare la propria abitazione per andare ad assistere persone che ne hanno bisogno.