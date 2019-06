Hamsik, giornata indimenticabile per lui: per la prima volta capitano anche nel Dalian: "Sono orgoglioso"

L'avventura di Marek Hamsik, al di là delle inevitabili difficoltà che ha dovuto affrontare inizialmente, sta proseguendo tutto sommato bene, con l'ex leader del Napoli che pian piano si sta ambientando sempre di più. Nella giornata di oggi, poi, per lui è arrivata una soddisfazione molto grande che ha reso questo giorno probabilmente indimenticabile per lui.

Marek Hamsik capitano al Dalian

Se è vero che il Dalian non è riuscito ad andare oltre il 2-2 contro Tianjin Tianhai, così come è vero che gli azzurri sono lontanissimi dalle zone di classifica che contano, oggi lo slovacco per la prima volta ha indossato la fascia di capitano in questo nuovo club. Ha poi commentato questo traguardo con una storia su Instagram con una frase che rende chiaro il suo umore: "Orgoglioso di essere capitano".

