Grecia-Italia, le formazioni ufficiali: Insigne a sorpresa titolare, accanto a lui Belotti e Chiesa

Grecia - Italia, le formazioni ufficiali - Il CT Roberto Mancini ha sciolto gli ultimi dubbi relativi a quelli che saranno gli undici azzurri che affronteranno la Grecia in un match valevole per le qualificazioni ad Euro 2020. C'è dal primo minuto Lorenzo Insigne nonostante le indisrezioni di giornata che lo davano in panchina. Accanto a lui, a completare il tridente offensivo, ci sono Andrea Belotti e Federico Chiesa.

Tra i pali ci sarà Salvatore Sirigu, protetto da una linea a quattro composta da Florenzi, Bonucci, Chiellini ed Emerson. Il vertice basso del centrocampo a tre sarà ancora una volta Jorginho, spalleggiato dalla classe di Verratti e dalla cattiveria agonistica di Barella. Per quanto riguarda la Grecia, invece, sarà 3-5-2: Barkas; Papastathoupoulos, Manolas, Siovas; Samaris, Zeca, Kourbelis, Fortounis, Stafylidis; Masouras, Kolovos.

