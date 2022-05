Gran Galà Primavera: Ambrosino vince il premio di miglior attaccante | FOTO

Napoli - Giuseppe Ambrosino ha trascinato il Napoli Primavera con una stagione da urlo nonostante la zona playout raggiunta dal club e vincendo il titolo di capocannoniere. Ma non è finita qui. Perché in queste ore il giovane talento del Napoli è stato premiato come miglior attaccante nella top 11 stagionale al Gran Galà Primavera dell'emittente di Sportitalia.

? Giuseppe Ambrosino è stato premiato come miglior attaccante del campionato Primavera 1 TimVision ai “Primavera 1 TimVision Best Awards 2022” pic.twitter.com/NFVV44UH2X — Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 16, 2022

Queste le parole di Giuseppe Ambrosino:

“Sono molto contento di questa stagione. Grazie all’aiuto del mister e della squadra siamo riusciti a fare una buona stagione. Ho fatto molti sacrifici fino oggi insieme ai miei genitori. Per questo ora è ancora più bello ricevere questo premio. Ringrazio il mister per le convocazioni in prima squadra che mi ha concesso. Essere napoletano e vestire la maglia del Napoli è un orgoglio per me. Ho fatto una leggerezza e adesso dovrò scontar la squalifica. La squadra comunque darà il massimo in vista dei playout”.

