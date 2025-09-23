Giudice Sportivo Serie A: 2 giornate di squalifica per un calciatore
Notizie 16:30
Guendouzi
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Stangata da parte del Giudice Sportivo Serie A che ha preso la decisione di squalificare per due giornate un calciatore del campionato italiano a seguito dei fatti accaduti in Lazio-Roma
Stangata da parte del Giudice Sportivo Serie A che ha preso la decisione di squalificare per due giornate un calciatore del campionato italiano a seguito dei fatti accaduti in Lazio-Roma. Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 23 settembre 2025, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
- GUENDOUZI OLIE Matteo Elias Kenzo (Lazio): per avere, al termine della gara, rivolto espressioni insultanti al Direttore di gara.
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