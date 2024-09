Giordano: "Ho scoperto una cosa impressionante su Gilmour" | FOTO

Marco Giordano, giornalista di Radio Crc, commenta così l'esito di Scozia-Polonia che ha visto sia Gilmour che McTominay andare a segno:

"Come un segno del destino, segnano entrambi. Alla prima da calciatori del #Napoli vanno in gol Gilmour e McTominay con la Scozia. Quello che impressiona dei due è l’intensità, la capacità di attaccare gli spazi, di crearli portando palla, di avere visione. Non sono calciatori che si scoprono stasera… Sarà il campo a parlare, ma la sensazione che possa trattarsi di due grandi acquisti c’è tutta. P.S. La termica di Gilmour all’80’ è impressionante…".