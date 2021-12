Gevi Napoli Basket, Fruit Village Main Sponsor: a metà gennaio l’evento di presentazione ufficiale

La S.S. Napoli Basket comunica di aver sottoscritto un accordo di sponsorizzazione con Fruit Viaggi.

Il prestigioso Tour Operator chiude così il 2021 con la splendida notizia dell’ingresso tra i main sponsor del Napoli Basket.

Grande soddisfazione nel quartier generale del Tour Operator per la chiusura di questo accordo che è frutto di una comune visione legata ai valori della lealtà e della capacità di fare squadra in nome di un obiettivo comune, caratteristici di uno sport nobile come il basket e del modello di imprenditorialità, alla base della vision aziendale di Fruit.

La presentazione ufficiale dell'importante accordo di sponsorizzazione tra Fruit Village e la S.S.Napoli Basket, alla presenza anche del Presidente Federico Grassi e di Coach Pino Sacripanti, è in programma nel prossimo mese di Gennaio 2022 con un evento speciale.

Dichiarazione dell’Amministratore unico di Fruit Village, dott. Cesare Landi: