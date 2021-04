Napoli - Piotr Zielinski e Hirving Lozano titolari contro la Juventus! Arriva la notizia de La Gazzetta dello Sportche rivela che il centrocampista polacco e l'attaccante messicano sono stati in panchina contro il Crotone come scelta strategica. Gattuso ha voluto preservare sia Zielinski che Lozano per mandarli in campo titolari contro la Juventus mercoledì nello scontro diretto per la Champions League.