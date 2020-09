Gazzetta - ADL-Covid 19, la squadra potrebbe andare in isolamento: a rischio le amichevoli con Pescara e Sporting Lisbona

Ultimissime Napoli - L'edizione online di Gazzetta scrive sulle ricadute che la positività di De Laurentiis al Covid-19 potrebbe avere sul gruppo squadra: "Il problema non dovrebbe riguardare Gattuso e la squadra. Almeno fino a questo momento. Il tecnico, il suo staff e i giocatori sono stati sottoposti al tampone non più tardi di un paio di giorni fa e per tutti l'esito è stato negativo. La positività del presidente, che è stato a contatto con la squadra per tutto il ritiro di Castel di Sangro, potrebbe spingere il club a isolare la squadra che, domani pomeriggio, dovrà giocare un'amichevole contro il Pescara, al San Paolo. Resta da capire se l'amichevole di domenica, a Lisbona, contro o Sporting verrà confermata o annullata all'ultimo momento per motivi precauzionali".