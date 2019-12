Il Mattino - Gattuso atterrato a Capodichino con un volo privato, riunione a Castel Volturno e primo allenamento

Notizie Calcio Napoli - Il Napoli ha esonerato, ieri sera, Carlo Ancelotti e al suo posto subentra Gennaro Gattuso. Beccato da alcuni tifosi a Capodichino, è stato omaggiato con selfie e sorrisi. L'ex Milan ha già effettuato il primo allenamento in azzurro. Ecco quanto riportato dal portale de Il Mattino.

L'allenatore ormai ex azzurro ha lasciato intorno alle 11 il centro di allenamento dopo aver preso le ultime cose dagli spogliatoi. Lo staff, con Davide alla guida, lo ha addirittura preceduto. Assenti i calciatori così come assente era Gennaro Gattuso, atterrato alle 12.20 all'aeroporto di Capodichino con un volo privato e arrivato in taxi a Castel Volturno poco prima delle 13. Riunione con la società, poi il primo allenamento da dirigere come nuovo allenatore azzurro: sei mesi di contratto, altri dodici qualora i risultati dovessero entusiasmare una piazza che al momento ha il morale sotto i tacchi nonostante il passaggio agli ottavi di finale della Champions League.