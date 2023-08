Gabri Veiga in Italia? Tre ore fa era in Spagna ad una festa di compleanno

Gabri Veiga atteso in Italia per le visite mediche. Fin da ieri diverse fonti assicurano che il centrocampista spagnolo del Celta Vigo dovrebbe arrivare in serata all'Aeroporto di Fiumicino, a Roma, dove poi dovrebbe sostenere le visite mediche prima di giungere a Napoli per la firma sul contratto.

Eppure ancora tre ore fa Gabri Veiga era in Spagna, come testimoniano le foto pubblicate su Instagram dalla sua fidanzata Carla, che lo ritraggono in compagnia di una parente di lei, probabilmente la nonna, in occasione di una festa di compleanno. Dunque tre ore fa Gabri Veiga era ancora a casa sua, in Galizia, e se davvero arriverà in Italia sarà solo in tarda serata.

Si attendono novità. Vi terremo aggiornati. Guarda su CalcioNapoli24 la foto di Gabri Veiga scattata tre ore fa.