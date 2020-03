Ultime notizie calcio. La Ligue 1 corre ai ripari per arginare il contagio del Covid-19: la massima liga francese ha infatti deciso di disputare i match a porte chiuse o di fronte a un massimo di 1000 persone fino al 15 aprile. Questo è quanto deciso dal Ministro dello Sport francese, Roxana Maracineanu, nella conferenza stampa tenutasi oggi: è stato inoltre ribadito che non è in pericolo il regolare svolgimento delle gare.