Fortitudo Pomezia-Napoli Futsal 4-4: partita da cardiopalma alla prima stagionale! Colini: "Portiamo a casa il punto, dobbiamo ancora lavorare"

Termina 4-4 la prima uscita stagionale dei ragazzi di Colini: il Napoli viene raggiunto a 43 secondi dalla fine. Dopo un buon primo tempo e una ripresa che lasciava presagire un inizio di stagione trionfante per i partenopei, il Pomezia esce allo scoperto nei minuti finali agguantando un incredibile pareggio.

PRIMO TEMPO

Dopo una prima fase di studio apre le danze Duarte, al 3’45’’, con un tocco sotto delizioso su assist di Salas. Il Pomezia però insiste e va più volte vicino al pareggio fino a quando non trova la rete del momentaneo 1-1 grazie ad un gol di Miguel Angelo al minuto 8’50’’. Ci pensa Mancuso a siglare prima la rete del 1-2 all’11’40’’ e poi, su un recupero palla in pressing alto da parte di Duarte, insacca la rete dell’1-3. La partita si apre e arrivano azioni da una parte e dall’altra: Salas prova il tocco sotto ma il pallone viene salvato miracolosamente da Cesaroni a pochi centimetri dalla linea e poi, con un tiro davvero potente poco fuori dall’area di rigore, Miguel Angelo colpisce la traversa sancendo la fine del primo tempo.

SECONDO TEMPO

Il Napoli inizia la ripresa con ritmo e prova subito ad allungare maggiormente le distanze, ma il tiro di Salas dopo pochi secondi viene intercettato da Tarenzi con un bel riflesso. Dopo un lungo fraseggio ci prova anche il Pomezia, al 7’ Esposito prova a piazzarla ma la palla termina poco oltre il palo. Mister Nuccorini intorno al nono minuto di gioco inserisce Alano come portiere di movimento per cercare di aprire la difesa partenopea: prima ci prova Micheletto e poi lo stesso Alano, ma entrambe le sortite offensive non portano gli effetti sperati. Il Pomezia attacca e il Napoli segna, su errore in fase di impostazione da parte della Fortitudo, ne approfitta Mancuso che intercetta e sigla la rete dell’1-4 al 16’30’’, tripletta per lui. Il Pomezia però non ci sta, possesso palla prolungato che porta alla rete Miguel Angelo con un tiro che passa sotto le gambe di Bellobuono. Insiste ancora il Pomezia che a tre minuti dalla fine trova il gol del 3-4 con Raubo lesto sotto porta sulla respinta di Bellobuono. Ad un minuto e mezzo dalla fine attacca ancora la squadra di casa con Pelezinho che fa tremare il palo. A 43 secondi dalla fine nel tentativo di rilancio Bellobuono colpisce incredibilmente Raubo che sigla la rete definitiva del 4-4.

SALA STAMPA

NAPOLI: Queste le prime parole a caldo di Colini: “Ci sono stati diversi errori che hanno evidenziato dei parziali non reali. Errori che dobbiamo rivedere ma essendo appena la prima giornata abbiamo tutto il tempo per correggerli. Portiamo a casa un buon punto”.

FORTITUDO POMEZIA: Mister Nuccorini ha così commentato la sfida: “Ci sono stati diversi errori da una parte e dall’altra ma noi abbiamo avuta una buona reazione, serena e lucida soprattutto con il portiere di movimento. Il Napoli è una grande squadra con giocatori forti, siamo più contenti di loro del pareggio”.

Fortitudo Pomezia-Napoli Futsal 4-4 (1-3 p.t.)