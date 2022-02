Formazioni ufficiali Inter-Milan: Lautaro Martinez sfida Giroud, Kessie trequartista

Ultime notizie calcio Napoli - Di seguito le formazioni ufficiali del derby di Milano, decisivo anche per il futuro e per le ambizioni del Napoli. I nerazzurri, infatti, hanno la possibilità di andare in fuga e di allontanare in maniera definitiva i rossoneri, che dal canto loro vogliono rientrare in corsa per lo Scudetto.

Formazioni ufficiali Inter - Milan

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez.

A disp. Cordaz, Radu, Gagliardini, Sanchez, Vecino, Kolarov, Ranocchia, Vidal, Dimarco, D'Ambrosio, Darmian, Curatolo. All. Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessie, Leao; Giroud.

A disp. Mirante, Tatarusanu; Florenzi, Gabbia, Tomori; Bakayoko, Castillejo, Diaz, Krunic, Messias; Lazetic, Maldini. All. Pioli.