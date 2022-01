UFFICIALE - Altri contagi Covid nel Napoli, il comunicato del club: positivi Mario Rui, Boffelli, un membro dello staff ed un magazziniere

Notizie Napoli calcio. Non c'è pace in casa Napoli in queste ore. Pochi minuti fa il club ha infatti comunicato che sono stati rilevati altre positività al Covid nel gruppo squadra: si tratta di Mario Rui, Boffelli, un membro dello staff tecnico ed un magazziniere.

Mario Rui Elmas

Napoli, anche Mario Rui positivo al Covid

Dopo i vari Osimhen, Elmas, Malcuit e Lozano, sono dunque altri i casi accertati nel gruppo azzurro. Di seguito il comunicato: