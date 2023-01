Ultime notizie SSC Napoli - Fiocco rosa in casa Napoli, con la nascita della figlia di Diego Demme oggi, 17 gennaio 2023.

Salterà quindi Napoli-Cremonese di Coppa Italia e non risulta fra i convocati, come raccontato dal report sul sito ufficiale della SSC Napoli?:

Demme non ha svolto l’allenamento e non sarà tra i convocati per la nascita della figlia. A Diego e a sua moglie i migliori auguri da parte di tutto il Napoli