Ultime notizie calcio - L'indirizzo della UEFA sembra essere quello di disputare la final four di Champions League non più ad Istanbul, dove era in programma la finalissima da inizio stagione, ma a Lisbona. Mehmet Kasapoglu, Ministro dello Sport del Governo turco, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TRT Sport commentando proprio queste voci:

"Non ho dubbi che la finale possa svolgersi nel migliore dei modi anche in Turchia, ad Istanbul. Siamo fiduciosi di ricevere buone notizie il 17 giugno".