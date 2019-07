Final four Scudetto Beach Soccer a Napoli, giovedì presentazione a Palazzo San Giacomo: i dettagli

L’ASD Napoli Beach Soccer comunica che giovedì 1 Agosto 2019, alle ore 12 presso la sala Giunta di Palazzo San Giacomo (piazza Municipio, a Napoli), si terrà la conferenza stampa di presentazione della terza tappa del campionato di Serie A Beach Soccer “Poule Scudetto” e di quella che sarà l’unica tappa di campionato di Beach Soccer Femminile. Le gare si disputeranno dal 2 al 4 Agosto presso il Lido Varca d’Oro, via Orsa Maggiore a Giugliano in Campania, dove sarà allestita per l’occasione una vera e propria beach arena da 650 posti. Va ricordato che il Napoli Beach Soccer è l’unica realtà campana presente nel circuito Nazionale ed è stata scelta, per il secondo anno di seguito, dalla LND come società organizzatrice di una delle tre tappe del campionato di massima serie. Alla conferenza stampa interverranno: Ferdinando Arcopinto, componente del Dipartimento; Raffaele Moxedano, presidente onorario del Napoli Beach Soccer; il dottor Biagio Guarino, responsabile dello staff sanitario e consigliere comunale di Mugnano di Napoli; Salvatore Trinchillo, titolare del Lido Varca d’oro. Saranno presenti, inoltre, i massimi rappresentanti dell’amministrazione comunale di Napoli: il sindaco Luigi De Magistris, l’assessore allo sport Ciro Borriello, i consiglieri comunali Eleonora Di Mauro e Rosario Andreozzi, l’assessore alla terza municipalità di Napoli, Egidio Giordano. E poi, l’onorevole Giovanni Chianese, consigliere della Regione Campania ed Antonio Poziello, sindaco del Comune di Giugliano in Campania.