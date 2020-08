FIGC, l'ex dg Valentini: "Pirlo può allenare, nessun problema ma per De Rossi nessuna deroga"

Ultime calcio - Antonello Valentini, ex d.g. della FIGC, spiega su Facebook:

Valentini

"Pirlo può allenare: no problem Per De Rossi nessuna deroga Tra disinformazione e ignoranza, in questi giorni è stato montato un “caso Pirlo” relativo alla sua abilitazione come allenatore . E’ un caso che non esiste:nel 2018, Andrea Pirlo utilizzo’ il benefit di campione del mondo del 2006 e frequento’ il corso Uefa A+B a Coverciano. Nei mesi scorsi, sempre a Coverciano, ha fatto il Master del Settore tecnico della Figc. A questo punto, deve discutere solo la tesina e lo farà a Coverciano il 14 settembre Quindi non ci sono problemi per la panchina della Juventus. Diverso il discorso per Daniele De Rossi che non ha alcuna abilitazione come tecnico. A differenza di Pirlo, nel 2018 era ancora in attività e non potette sfruttare la corsia preferenziale per i Campioni del Mondo. E’ un percorso tutto da fare a Coverciano, non sono previste deroghe e quindi De Rossi non può sedere in panchina".