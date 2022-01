FIGC in pressing: rischio commissariamento per la Lega A

Notizie Calcio - C’è l’ombra di un commissariamento per la Lega Serie A sull’assemblea dei club prevista oggi. Tutto ruota intorno all’adeguamento dello statuto della Lega ai nuovi principi voluti dalla Figc: il termine ultimo infatti per approvare le nuove norme è fissato al 31 gennaio, con i club che già in diverse occasioni non hanno trovato l’accordo per ratificarle. Una mossa voluta dal presidente federale Gravina per combattere quelle che sono definite le minoranze di blocco: con la nuova normativa, infatti, non servirà più il voto favorevole di tre quarti dell’assemblea per deliberare su qualsiasi argomento, ma basterà la maggioranza semplice. Andando così a limitare, nelle idee del numero uno della Figc, il peso di quelle minoranze che hanno bloccato spesso i lavori e i piani della Lega negli ultimi anni, paralizzando di fatto i lavori dell’assemblea. Se anche oggi la Lega non dovesse approvare la modifica dello statuto, la Figc è così pronta a nominare un commissario ad acta per arrivare alla svolta.

Sul tavolo nell’assemblea di oggi anche l’elezione del consigliere indipendente, tema sul tavolo ormai da mesi senza che i club siano riusciti a trovare un accordo dopo l’uscita di Maurizio Casasco. Tra i nomi, oltre al candidato suggerito da Lotito (l’ex Siae Gaetano Blandini), è spuntato anche quello di Ezio Maria Simonelli, già commissario della Lega Serie A nel 2017.