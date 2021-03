FIFA 21, FUT sotto scandalo: EA conferma la vendita di carte sul mercato nero dei propri dipendenti

Ultime notizie - FIFA 21 sotto scandalo. Fut di FIFA 21 finisce sotto scandalo dopo la rivelazione della stessa EA Sports. E' arrivata in queste ore una conferma dall’investigazione avviata da EA nei giorni scorsi per lo scandalo FUT di FIFA 21, rinominato anche EA Gate, dove i dipendenti dell’azienda hanno venduto carte di calciatori sul mercato nero. Il tutto è iniziato giorni fa, quando sono arrivate molteplici segnalazioni riguardo la vendita illegale di carte di Ultimate Team.

FIFA 21, FUT sotto scandalo: vendita di carte sul mercato nero

Fifa 21 Fut, vendita carte sul mercato nero. Un’accusa molto grave che è stata presa molto seriamente dall’azienda. Indagine approfondita della EA che ha individuando e sospeso il metodo che sarebbe stato usato per diffondere illegalmente le carte.

EA ha confermato che uno o più dipendenti hanno venduto carte FUT sul mercato nero:

«Sembra che uno o più account EA, che sono stati compromessi o utilizzati in modo inappropriato da qualcuno all’interno di EA, hanno distribuito direttamente oggetti a questi account individuali. Questo presunto comportamento è inaccettabile e non tolleriamo in alcun modo la garanzia o l’acquisto di giocatori in cambio di soldi».

EA ha comunque chiarito che l’investigazione è ancora in corso e che quando sarà ufficialmente conclusa verranno presi provvedimenti il prima possibile. In particolare interverrà contro gli impiegati di cui verrà dimostrata la colpevolezza, per poi rimuovere da FIFA 21 tutti gli oggetti ottenuti illegalmente e bannare gli account che si sono resi protagonisti della compravendita.

Una presa di posizione netta da parte di EA, che conferma quello che molti giocatori sospettavano, purtroppo, da tanto tempo.

Non resta che aspettare ulteriori novità e sperare che la compagnia prenda le contromisure adeguate per impedire che questa spiacevole situazione possa ripresentarsi in futuro.