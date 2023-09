Eurorivali - Girona-Real Madrid 0-3: Ancelotti senza turnover vince e ritrova Vinicius Jr dal 1'

Ultime notizie calcio - Termina con un netto 3-0 per Carlo Ancelotti, il match Girona-Real Madrid, valido per l'8ª giornata di Liga alla vigilia di Napoli-Real. Niente turnover, anzi, per Carlo Ancelotti che schiera gli uomini migliori (fra cui Bellingham) e ritrova dal 1' Vinicius Jr. Ha anche scelto come sostituire Alaba infortunato: Nacho centrale al suo posto (che al 94' si fa espellere) e Camavinga terzino, contro il Girona oggi. Con lo scalare di Camavinga, a centrocampo con Valverde e Tchouameni ha giocato Toni Kroos.

Vittoria netta per il Real Madrid sul campo del Girona, in ogni caso, con le reti di Joselu al 17', Tchouameni al 21' e Bellingham al 71'. Il Girona, prima di questo turno, era capolista: adesso davanti a tutti c'è proprio il Real con 21 punti in 8 giornate.

Girona-Real Madrid: risultato e tabellino

Risultato : 0-3

: 0-3 Marcatori : al 17' pt Joselu (Real Madrid) , al 21' pt Tchouameni A. (Real Madrid) , al 26' st Bellingham J. (Real Madrid) .



: al 17' pt Joselu (Real Madrid) , al 21' pt Tchouameni A. (Real Madrid) , al 26' st Bellingham J. (Real Madrid) . Girona : Gazzaniga P. (Portiere), Couto Y., Garcia E., Blind D., Gutierrez M., Tsygankov V. (dal 1' st Valery), Herrera Y., Lopez D. (dal 15' st Portu), Garcia A., Savio (dal 34' st Torre P.), Dovbyk A. (dal 15' st Stuani C.). A disposizione: Fuidias T. (Portiere), Garcia B., Juan Carlos (Portiere), Juanpe, Kebe I., Martinez A., Martin I., Solis Romero J. E. Allenatore: Michel.



: Gazzaniga P. (Portiere), Couto Y., Garcia E., Blind D., Gutierrez M., Tsygankov V. (dal 1' st Valery), Herrera Y., Lopez D. (dal 15' st Portu), Garcia A., Savio (dal 34' st Torre P.), Dovbyk A. (dal 15' st Stuani C.). A disposizione: Fuidias T. (Portiere), Garcia B., Juan Carlos (Portiere), Juanpe, Kebe I., Martinez A., Martin I., Solis Romero J. E. Allenatore: Michel. Real Madrid : Arrizabalaga K. (Portiere), Carvajal D., Rudiger A., Fernandez N., Camavinga E., Valverde (87' B. Diaz), Tchouameni A., Kroos T., Bellingham J. (dal 29' st Ceballos D.), Vinicius Junior (dal 23' st Rodrygo), Joselu (87' Vazquez). A disposizione: Carrillo A., Garcia F., Lunin A. (Portiere), Mendy F., Modric L., Pineiro del Alamo D. (Portiere) Allenatore: Ancelotti C..



: Arrizabalaga K. (Portiere), Carvajal D., Rudiger A., Fernandez N., Camavinga E., Valverde (87' B. Diaz), Tchouameni A., Kroos T., Bellingham J. (dal 29' st Ceballos D.), Vinicius Junior (dal 23' st Rodrygo), Joselu (87' Vazquez). A disposizione: Carrillo A., Garcia F., Lunin A. (Portiere), Mendy F., Modric L., Pineiro del Alamo D. (Portiere) Allenatore: Ancelotti C.. Ammonizioni : al 19' st Garcia A. (Girona) al 39' st Arrizabalaga K. (Real Madrid), 95' Rudiger (Real Madrid), 95' Stuani (Girona)

: al 19' st Garcia A. (Girona) al 39' st Arrizabalaga K. (Real Madrid), 95' Rudiger (Real Madrid), 95' Stuani (Girona) Espulsioni: 94' Nacho