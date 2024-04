Europeo 2032, Napoli candidata! Lo stadio Maradona se la gioca con Bari, Genova e Verona

Ultime notizie. L'Italia si prepara agli Europei 2032, ma è ancora in dubbio se lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli sarà incluso nella lista degli stadi ufficiali degli Europei. Se ne parla oggi sul Corriere del Mezzogiorno, ricordando che l'Italia prenderà parte agli Europei con cinque stadi, ma al momento tra questi non c'è lo stadio di Fuorigrotta.

Stadio Maradona

Le città già sicure di partecipare agli Europei 2032 sono Roma, Milano e Torino, quindi mancano due posti: Napoli se la gioca con Bari, Genova e Verona. Mentre Firenze, Bologna e Cagliari hanno progetti approvati e finanziati.

Sebbene "sarebbe impensabile un evento così senza Napoli", come dichiarato dal Ministro dello Sport Abodi e dal presidente CONI Malagò, è anche vero che ad oggi lo stadio Maradona non rispetta i parametri UEFA. A tal proposito, potrebbe diventare fondamentale la figura di Michele Uva, che potrebbe essere nominato commissario straordinario in vista degli Europei. Spiega il Corriere del Mezzogiorno: "Sia perché la storia di uno stadio senza pista d’atletica è una richiesta di De Laurentiis ma non dell’Uefa, sia per la sua collocazione e per il sistema-città in cui è calato".

C'è tempo fino ad ottobre 2026: insomma, il tempo stringe e Napoli non può farsi trovare impreparata. Su questo sta lavorando anche il sindaco Manfredi, alla ricerca di fondi per ristrutturare lo stadio Maradona.