Ultime notizie calcio Napoli - Una partita importante per Faouzi Ghoulam, terzino del Napoli che ieri dopo più di un anno per la prima volta è rimasto in campo per novanta minuti. Una buonissima prova quella offerta dall'algerino, come confermato dal fatto che è stato inserito nella formazione tipo di questo ultimo turno di Europa League. A guidare la squadra in attacco Vinicius, ex Napoli ed ora al Tottenham, autore di una doppietta di ieri.

Ghoulam napoli