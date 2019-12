Ultimissime calcio Napoli - Gianluca Di Marzio, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport al termine della partita tra Napoli e Bologna. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Non so cosa deciderà di fare la società dopo questa sconfitta, nessuno si aspettava questo KO. Non credo che Ancelotti rischi l’esonero, al momento non se ne parla così come non so se si deciderà di andare nuovamente in ritiro”.