Errore Milan-Spezia: arbitro Serra in lacrime negli spogliatoi, Ibra e compagni vanno a consolarlo

Ultimissime riguardo le notizie di Serie A e l'errore di Serra, arbitro di Milan Spezia, che è scoppiato in lacrime negli spogliatoi per aver commesso un un pesante errore in Milan Spezia nei minuti finali, quando ha fischiato un attimo primo un fallo per i rossoneri da fuori area che un instante dopo erano andati in gol. Rete annullata quindi nel recupero e che non poteva essere convalidata, il Milan ha poi perso nei secondi finali con un contropiede dello Spezia.

Errore Milan-Spezia: arbitro Serra in lacrime negli spogliatoi

Davvero pesante l'errore dell'arbitro Serra in Milan Spezia che ha causato tante polemiche e caos. Già in campo si era scusato l'arbitro che poi è scoppiato in lacrime dopo l’errore, Serra ha pianto negli spogliatoi, come svelato dal Corriere dello Sport. Intanto, dopo l'errore però è arrivato un bellissimo gesto da parte dei giocatori del Milan nei confronti dell'arbitro.

Errore Serra: Ibra e compagni lo consolano

Infatti, come confermato anche da Gazzetta dello Sport, una delegazione di giocatori del Milan sono andati a consolare l'arbitro Serra per l'errore decisivo del match. I giocatori più rappresentativi, guidati da Ibrahimovic, sono andati a rincuorarlo dicendogli: «Capita a tutti di sbagliare, succede anche a noi». Crollo emotivo per l'arbitro Marco Serra lontano dalle telecamere, in lacrime e sotto choc.