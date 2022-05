Empoli-Salernitana 1-1: ancora una beffa granata, Perotti fallisce il rigore della salvezza

Ultime calcio - Pareggio amaro per la Salernitana che, sul campo dell'Empoli, impatta sull'1-1. Granata passati in svantaggio nel primo tempo con un gol di Cutrone. Nella ripresa, nonostante un super Vicario che para qualsiasi cosa in maniera anche miracolosa, la Salernitana ha l'opportunità di ribaltare il punteggio, prima con un gol di Bonazzoli e poi con un calcio di rigore che Perotti si fa parare dal portiere di casa. La squadra del neo presidente Iervolino, con questo pareggio, allunga di un punto sul Cagliari, salendo a 31 punti, con i sardi a 29 e il Genoa a 28 punti che devono ancora scendere in campo contro Inter e Napoli.

Diego Perotti

Empoli Salernitana 1-1: risultato e tabellino

Marcatori: 30′ Cutrone (E), 75′ Bonazzoli (S)

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi (76′ Cacace); Zurkowski (72′ Benassi), Asslani, Bandinelli (72′ Henderson); Verre (76′ La Mantia); Cutrone (57′ Bajrami), Pinamonti. Allenatore: Aurelio Andreazzoli – A disposizione: Ujkani, Furlan, Stulac, Bajrami, Henderson, Benassi, La Mantia, Fiamozzi, Cacace, Ismajli, Baldanzi, Viti.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi (M. Coulibaly), Ederson, L. Coulibaly (46′ Ruggeri), Kastanos (52′ Bonazzoli), Obi (62′ Zortea); Verdi (79′ Perotti), Djuric. Allenatore: Davide Nicola – A disposizione: Belec, Russo, Coulibaly M., Ruggeri, Bonazzoli, Di Tacchio, Zortea, Dragusin, Capezzi, Gagliolo, Mikael, Perotti.

Ammoniti: Henderson, Radovanovic, Bajrami

ARBITRO: Davide Massa