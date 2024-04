L'Empoli, prossimo avversario del Napoli in campionato, quest'oggi alle ore 15 sarà impegnato nello scontro salvezza in casa del Lecce. Tra le fila della squadra di Nicola c'è solo un diffidato che, in caso di ammonizione, salterebbe la sfida contro gli azzurri. Si tratta di Alberto Grassi, tra l'altro ex della gara con il Napoli.