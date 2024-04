Notizie Napoli - Empoli-Napoli è in programma sabato 20 aprile alle ore 18:00 allo stadio Castellani. La squadra di Calzona partirà quest'oggi, venerdì 19 aprile, alla volta della Toscana. Il Napoli ha però scelto di non viaggiare in treno, bensì in aereo. La partenza da Capodichino alla volta di Firenze è prevista alle ore 18:00 con un volo charter. Domani dopo la partita è previsto il rientro, sempre in aereo.