Emergenza Coronavirus, in Svizzera stop al campionato: le ultime

Ultimissime notizie - (ANSA) - ROMA, 28 FEB - Rinviata il campionato di calcio in Svizzera, causa emergenza coronavirus: raccogliendo l'indicazione del governo federale elvetico di sospendere tutte le manifestazioni con piu' di mille persone, la federcalcio ha rinviato a data da destinarsi tutta la giornata del fine settimana. La decisione e' temporanea, perche' al momento il blocco previsto dal governo arriva fino al 15 marzo, e dunque la SFL dovra' aggiornare la sua decisione.

L'hockey ha invece scelto di far disputare gli incontri di National League a porte chiuse. Non è per il momento possibile misurare l'impatto preciso sui calendari, così come capire se e in che modo si svolgeranno i diversi eventi. (ANSA).