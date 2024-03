L'editoriale di Chiariello: "Il Napoli c'è, si può fare l'impresa! Servono 8 vittorie: con l'Atalanta si decide tutto"

L'editoriale di Umberto Chiariello nel post-partita di Inter-Napoli 1-1

"Il Napoli ha giocato benissimo col Barcellona, meglio dell'Inter con l'Atletico. Sapete com'è finito Atletico Madrid-Barcellona? Finita 0-3, con l'Atletico quarto. Il Napoli a San Siro prende gol nel primo tempo, lo merita. Meret ci tiene a galla, parentesi su questo ragazzo stra-massacrato da una gran parte di bufalari. Dopo la papera con il Real Madrid, non ha sbagliato più una partita. Migliore a Barcellona, migliore oggi, col Monza para un rigore da infortunato prima di uscire, tra i migliori nelle ultime partite.

Due sfondamenti sulal destra timidi, Raspadori anticipato, Traorè ci prova di testa, ma non incidiamo mai. Ma una difesa di carattere! Il Napoli si scuce lo scudetto dal petto per consegnarlo all'Inter, ma ci mette l'orgoglio! Indubbiamente l'Inter era stanca per la Champions, ma il Napoli senza Osimhen chiude l'Inter nel secondo tempo e trova un meritatissimo pareggio con Juan Jesus.

Se anche oggi si fosse perso, non sarebbe accaduto nulla. Da oggi partiva un campionato di 10 partite: il Napoli deve fare 25-27 punti per arrivare a 69-70 punti in classifica, vincendone 8 e pareggiandone 2. Per il quinto posto dovrebbero bastare. La Roma è volata a +6 vincendo col Sassuolo, ma deve ancora venire a Napoli. Il vero ostacolo è l'Atalanta, è lì che il Napoli si gicoa tutto. Oggi si poteva pure perdere, era un jolly. Il Napoli c'è, sa che deve fare l'impresa. Lo scontro diretto Roma-Milan ci avvantaggia, fa sì che l'Italia abbia quasi blindato il quinto posto in Champions. Basterà solo la vittoria della Fiorentina col Viktoria Plzen.