Dove vedere la Coppa Italia in Tv e streaming: partite e canali

Dove vedere la Coppa Italia in Tv e streaming: entra nel vivo la stagione 2024/25. Siamo alla 5a giornata di Serie A, sono iniziate le varie gare europee tra cui anche la nuova super Champions League e adesso tocca alla competizione nazionale che parte dai 16esimi in questo fine settembre per poi accedere al tabellone principale che porterà dritti verso la finalissima del 14 maggio. Così gli appassionati di calcio che si tuffano verso questa nuova settimana di calcio si pongono il seguente quesito: dove vedere la Coppa Italia in Tv e streaming?

Dove vedere la Coppa Italia in Tv: canali e partite

Le gare in programma sono ben otto, dalle quali poi usciranno le avversarie delle 8 classificate nell’ultimo campionato che già agli ottavi attendono di conoscere l’avversaria. Si parte martedì 24 settembre e si definirà il tutto giovedì 26 settembre proprio con Napoli-Palermo. Le gare saranno visibili sui palinsesti Mediaset, in particolare sue due canali distribuiti nel seguente schema:

24/09/2024 Martedì 16.00 LECCE-SASSUOLO Canale 20

24/09/2024 Martedì 18.30 CAGLIARI-CREMONESE Canale 20

24/09/2024 Martedì 21.00 TORINO-EMPOLI Italia 1

25/09/2024 Mercoledì 16.00 PISA-CESENA Canale 20

25/09/2024 Mercoledì 18.30 UDINESE-SALERNITANA Canale 20

25/09/2024 Mercoledì 21.00 GENOA-SAMPDORIA Italia 1

26/09/2024 Giovedì 18.30 MONZA-BRESCIA Canale 20

26/09/2024 Giovedì 21.00 NAPOLI-PALERMO Italia 1

Dove vedere la Coppa Italia in streaming

Dove vedere la Coppa Italia in streaming in maniera legale? La risposta è la medesima, ovvero Mediaset. Tuttavia in questo caso bisogna utilizzare l'app o il sito di Mediaset Infinity con cui è possibile - gratuitamente - vedere le varie gare sui diversi canali designati ma appunto in streaming e non tramite il digitale terrestre.