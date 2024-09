Montepremi Champions League 2024/25: tutti gli incassi delle squadre

Champions League - Montepremi Champions League, via alla nuova stagione con le squadre italiane che si giocano tutto per quella che sarà una nuova super Champions con un nuovo format e anche un nuovo montepremi rialzato.

Quest’anno la Uefa ha messo in palio 3,317 miliardi di euro per tutte e tre le competizioni europee, ma la Champions che cattura maggiore interesse detiene la fetta maggiore con 2,467 miliardi di euro (il 74,38% del totale), cifra in rialzo rispetto ai 2,02 miliardi della precedente edizione.

Montepremi Champions League: le cifre

Ma comse sarà suddiviso il montepremi Champions League a 36 squadre? La fase iniziale:

Il 27,5% sarà destinato alle quote di partenza. (670,31 milioni di euro). Stiamo parlando di un bonus di partecipazione pari a 18,62 milioni di euro per ogni squadra che si è qualificata .

. Il 37,5% sarà destinato ai bonus per i risultati e i passaggi dei turni ( 914 milioni di euro);

( di euro); Il 35% sarà destinato al nuovo pilastro ‘value’, che racchiude market pool e ranking storico (853 milioni di euro)

La Uefa mette in palio per ogni partita di Champions 2,1 milioni di euro. In caso di vittoria di una delle due squadre la somma viene intascata direttamente dalla vincente, in caso di un pareggio invece distribuita in questa modalità: 700mila euro a testa per entrambe le squadre (quindi 1,4 milioni di euro) e 700mila come premio da conservare e redistribuire sulla base del piazzamento finale in classifica di ogni singola squadra.

Questa ‘rimanenza’ peraltro si andrà ad aggiungere a un nuovo bonus legato alla classifica finale (che sarà diviso in 666 quota uguali). Il valore iniziale di ogni quota sarà di 275mila euro. La squadra con la classifica peggiore (ultimo posto) riceverà una quota (275mila euro). Una quota verrà aggiunta a ogni posizione e quindi la squadra con la classifica più alta riceverà 36 quote. Oltre ai bonus per la classifica, le squadre dalla prima all’ottava posizione in classifica riceveranno ulteriori 2 milioni di euro e le squadre dalla nona alla sedicesima posizione riceveranno 1 milione in più.

Per quanto riguarda la fase ad eliminazione diretta, i club che si qualificano per la prossima fase riceveranno:

1 milione di euro per aver raggiunto i play-off (che coinvolgeranno le squadre piazzatesi dalla 9ª alla 24ª posizione)

11 milioni di euro per la qualificazione agli ottavi di finale

12,5 milioni di euro per i quarti di finale

15 milioni di euro per le semifinali

18,5 milioni di euro per la finale

6,5 milioni per la conquista della coppa.