Dove vedere gratis il sorteggio Mondiale per club: Inter e Juve scopriranno le avversarie

Dove vedere il sorteggio Mondiale per club: grandissimo appuntamento mondiale oggi in diretta televisiva e streaming. Perché prenderà definitivamente e ufficialmente forma proprio in queste ore la nuova coppa del mondo per club non più nel vecchio format con appena 8 squadre e pochissime partite ma un maxi torneo di portata globale appunto con squadre storiche da ogni continente del mondo.

Le rappresentanti italiane, alla luce dei risultati di questi anni in Europa, saranno Inter e Juventus coi tifosi che attendono di sapere con ansia quali saranno le avversarie in estate. Dunque dove vedere il sorteggio del Mondiale per club in Tv e steaming?

Dove vedere il sorteggio del Mondiale per club in Tv

Dove vedere il sorteggio del Mondiale per club in Tv? Chi affronteranno le italiane quest’estate a Miami? Tifosi e appassionati potranno scoprirlo tramite DAZN: sarà infatti l’emittente digitale a trasmettere il verdetto dell’urna in diretta. Ma c'è di più.

Dove vedere il sorteggio del Mondiale del club in streaming

Dove vedere il sorteggio del Mondiale per club in streaming? Oltra alla stessa app di DAZN, vi è un’alternativa tra l’altro gratuita: ovvero l’app Fifa+ con cui è possibile accedere dopo una rapida registrazione senza alcun tipo di costo o abbonamento.

Sorteggio Mondiale per club, le 4 fasce e teste di Serie

1a fascia - Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco, Psg, Flamengo, Palmeiras, River Plate, Fluminense

Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco, Psg, Flamengo, Palmeiras, River Plate, Fluminense 2a fascia - Chelsea, Borussia Dortmund, Inter , Porto, Atletico Madrid, Benfica, Juventus , Salisburgo

- Chelsea, Borussia Dortmund, , Porto, Atletico Madrid, Benfica, , Salisburgo 3a fascia - Al Hilal, Ulsan, Al Ahly, Wydad, Monterrey, Club Leon, Boca Juniors, Botafogo

- Al Hilal, Ulsan, Al Ahly, Wydad, Monterrey, Club Leon, Boca Juniors, Botafogo 4a fascia - Urawa Red Diamonds, Al Ain, Esperance de Tunisie, Mamelodi Sundowns, Pachuca, Seattle Sounders, Auckland City, Inter Miami.

Sorteggio in diretta alle 19.00 italiane. Il Mondiale per club andrà in scena dal 15 giugno al 13 luglio negli Stati Uniti.