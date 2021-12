Domani Openjobmetis Varese-Gevi Napoli Basket, Sacripanti: "In corsa per le Final Eight di Coppa Italia"

Impegno in trasferta per la Gevi Napoli Basket che affronta domani, nella gara valevole per l’undicesima giornata d’andata del campionato di Serie A, la Openjobmetis Varese. La gara si disputerà al Enerxenia Arena di Varese domenica 12 dicembre con inizio fissato alle ore 17,00.

Gli azzurri, reduci da quattro vittorie consecutive, sono attesi da un duro incontro, contro una formazione storica del basket italiano, reduce da due vittorie nelle ultime tre partite ottenute contro formazioni come l’Allianz Trieste e la Bertram Tortona. Coach Sacripanti potrà contare su tutto il roster a sua disposizione. Tutti disponibili infatti gli azzurri per la sfida di Varese. Arbitreranno l’incontro Alessandro Vicino (Argelato), Fabrizio Paglialunga (Massafra), Marco Pierantozzi (Ascoli Piceno)

“Ci aspetta una partita insidiosa contro una squadra che, soprattutto in casa, ha dimostrato di essere estremamente temibile ed avere qualcosa in più. Loro sono una formazione nuova, hanno inserito Keene, messo a posto alcune situazioni. Noi ovviamente abbiamo la consapevolezza di essere in un buon momento ma allo stesso tempo di affrontare una partita durissima.

L’inserimento dei nostri nuovi giocatori procede bene. Lynch ha necessità di tempo per adeguarsi al nostro modo di giocare ma abbiamo sfruttato questa settimana per migliorare il suo ingresso in squadra. Jeremy Pargo è in continuo miglioramento. Con Cremona ha disputato un’ottima partita, sia dal punto di vista difensivo sia mettendo bene in ritmo i compagni.

Dovessimo vincere la sfida di domani faremo un passo in avanti importante per le Final Eight, obiettivo impensabile ad inizio stagione. Se anche dovessimo perdere comunque saremo in corsa per questo obiettivo. La nostra squadra ha dimostrato, nonostante tanti problemi, di essere una formazione che non molla mai. Il nostro pubblico apprezza quest’atteggiamento. Sono certo che per i nostri successi sarà fondamentale l’apporto dei nostri tifosi”