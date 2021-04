Disservizi DAZN, il messaggio di scuse agli utenti: "Ecco perché oggi è saltato tutto"

Dopo i disservizi di oggi per la piattaforma DAZN durante Inter-Cagliari, arriva il messaggio di scuse agli utenti. Ecco quanto scritto sulla pagina Facebook della piattaforma di streaming:

"Siamo molto amareggiati per quanto accaduto oggi sulla nostra piattaforma. Siamo assolutamente consapevoli della grande responsabilità che abbiamo nei confronti di tutti i tifosi e dell'intero mondo dello sport.

Come comunicato in precedenza, stiamo indagando il problema originato dal nostro partner Comcast Technology Solutions (CTS), che ha avuto un impatto su DAZN e su altri broadcaster europei.

Siamo profondamente dispiaciuti e adotteremo ogni opportuno provvedimento per quanto accaduto"