Discriminarte, la presentazione della mostra a Palazzo Caracciolo: il 1° giugno presenti anche Schiattarella e De Luca

Quest'oggi a Napoli nella splendida location dell'Hotel Palazzo Caracciolo, situato in via Carbonara, nel cuore del centro storico di Napoli, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della mostra d'arte ed evento benefico a cura dell'artista partenopeo Luca Ascione. Artista di cui spesso abbiamo raccontato le "gesta" su CalcioNapoli24.it, che in questi anni ha donato a più di 40 i giocatori di Serie A, Champions League ed Europa League un quadro a loro dedicato, che si tratti di un ritratto personale o uno di famiglia. Tra i nomi da ricordare ci sono sicuramente David Silva, Reina, Quagliarella, Fabio Cannavaro, Lovren, Srna, Kluivert, Immobile, Keità e tantissimi altri campioni italiani e internazionali.

La mostra ed evento benefico si terrà il prossimo 1° giugno alle ore 19:00 nel chiostro del fantastico Hotel Palazzo Caracciolo, con il ricavato della vendita dei biglietti che sarà devoluto in beneficenza all'assocazione LESS Onlus. Quest'oggi la mostra è stata presentata in conferenza stampa dall'artista Luca Ascione in presenza di Barbara Brunelli, general manager di Palazzo Caracciolo, Daniela Fiore della LESS Onlus e Valerio Savino, fotografo ufficiale della mostra che ha seguito dall'inizio la stesura delle opere della mostra e dalle cui fotografie sono nati i quadri che saranno esposti. I biglieti per l'ingresso alla mostra sono acquistabili sul circuito di vendita ticket "azzurroservice.net" e in tutte le ricevitorie abilitate.

All'evento saranno presenti anche personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo tra cui il centrocampista della SPAL Pasquale Schiattarella, il capitano del Napoli Calcio a 5, Massimo De Luca, Simone Parodi, giocatore della nazionale italiana di Pallavolo maschile e medaglia di bronzo alle Olimpiadi 2012 e l'attore di Gomorra - La Serie, Riccardo Ciccarelli. L'elenco degli sportivi presenti alla mostra sarà in costante aggiornamento sulle pagine Facebook e Instagram della mostra "@discirminarte" e sul profilo Instagram di Luca Ascione, "@ascionelucaart".

L'appuntamento quindi è per il 1° giugno alle ore 19:00 nel chiostro dell'Hotel Palazzo Caracciolo, non mancate!