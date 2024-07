Disastro Ancona: a rischio anche l'iscrizione in Serie D

Si è chiuso questa mattina alle ore 9 il bando indetto dal Comune di Ancona "per l'acquisizione di manifestazione di interesse da parte di società per l'iscrizione della squadra di calcio in rappresentanza del Comune di Ancona a un campionato dilettantistico per la stagione 2024/2025". L'obiettivo del sindaco Daniele Silvetti è quello di far ripartire il club locale, dopo la mancata iscrizione in Serie C, dal torneo immediatamente inferiore: la Serie D. Per riuscirci serviranno 400mila euro entro il 4 di luglio con tutto il resto della documentazione da inviare entro l'8. Qualora invece si optasse per l'Eccellenza il versamento è di 135mila euro.