DIRETTA VIDEO - Italian Sport Awards, conferenza Sport & Business Management: seguila dalle ore 16 su CalcioNapoli24 Tv

Calcio - Si sta svolgendo a Pontecagnano, in provincia di Salerno, l'XI edizione dell'Italian Sport Awards. Dal 13 al 15 dicembre e il giorno 19 dicembre con la serata di gala, tanti saranno i premiati. Da Di Lorenzo a Immobile, passando per Galliani e tantissimi altri. Potrete seguire l'evento in diretta su CalcioNapoli24 Tv.

Conferenza Sport & Business Management

A partire dalle ore 16, in diretta sul canale 79 DTT e sul canale Youtube di CalcioNapoli24, ci sarà la conferenza stampa con tema Sport & Business Management, dall'Hub Formamentis di Pontecagnano (Sa).