Dimaro 2019, Callejon arriva in ritiro accolto dall'entusiasmo dei tifosi [VIDEO CN24]

Ultimissime calcio Napoli - Josè Maria Callejon è arrivato da pochi minuti a Dimaro nella sede del ritiro 2019 del ritiro della SSC Napoli. L'attaccante spagnolo è stato accolto da tanti applausi da parte di tifosi partenopei presenti all'esterno dell'Hotel Rosatti: sceso dall'auto che lo ha portato in Trentino, l'estero ha poi salutato i supporters ringraziandoli a distanza per il benevenuto.

Calciomercato Napoli, Callejon rifiuta lo Shangai

Lo spagnolo, dopo gli addii di Albiol e Hamsik, è ufficialmente il nuovo punto di riferimento all'interno dello spogliatoio. In tanti anni di Napoli mai una parola fuori posto e tanto lavoro e sacrificio verso i tifosi e la maglia del Napoli. Tuttavia, il calciomercato ha le sue dinamiche soprattutto se ti chiami Callejon ed hai solo un altro anno di contratto con una clausola valida per l'Italia e l'estero da 22 milioni. Ed allora ecco che il nome del calciatore ha stuzzicato l'interesse di una squadra: lo Shangai Shenhua che sta cercando disperatamente due esterni offensivi. Ha trattato finora senza successo El Shaarawy ed ha sondato anche Cuadrado e Keita. Dicevamo di Callejon: i cinesi avrebbero sondato gli umori di Josè per capire se fosse interessato ad un'avventura come l'ex compagno Hamsik.

La risposta è stata negativa: il ragazzo, al momento, si sente identificato con i colori azzurri ed aspetta un rinnovo per chiudere eventualmente la carriera qui. Ieri il suo agente Quilon era a Milano per definire gli ultimi dettagli per il trasferimento di Theo Hernandez al Milan. Chissà non abbia in agenda prossimamente un incontro con Giuntoli, De Laurentiis e Chiavelli per abbozzare e definire un prolungamento del numero sette di Motril.

