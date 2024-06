Di Lorenzo, l'agente va via dopo l'incontro col Napoli senza rilasciare dichiarazioni | VIDEO CN24

È terminato intorno alle ore 19:00 l'incontro tra Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, e la dirigenza della SSC Napoli. All'incontro nel pomeriggio aveva partecipato anche Antonio Conte, accompagnato da suo fratello e collaboratore. Pochi minuti fa, Mario Giuffredi ha lasciato il Grand Hotel Parker’s di Napoli, senza concedere dichiarazioni ai giornalisti presenti.

Mario Giuffredi Napoli, summit al Parker's per Di Lorenzo

CalcioNapoli24 vi ha raccontato in diretta l'incontro tra l'entourage di Di Lorenzo e la SSC Napoli. In allegato l'ultimo video, con Mario Giuffredi che va via dopo l'incontro.