Una stagione, la prima con la maglia del Napoli, a dir poco esaltante per Giovanni Di Lorenzo che, a suon di prestazioni da urlo, sta guadagnando sempre più spazio nel cuore dei tifosi azzurri. Il laterale ex Empoli, oltre ad essere stato il più presente nella rosa del Napoli, è anche il calciatore che in Serie A ha giocato più palloni (2062), davanti a Luis Alberto (1989) ed a Fabian Ruiz (1962).