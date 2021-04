Notizie Napoli calcio - Stasera contro l'Inter il Napoli ha pareggiato al Maradona e guadagnato un punto sulla Juventus in vista della rincorsa Champions. Subito dopo i nerazzurri, sempre al Maradona, sarà il turno della Lazio in un vero e proprio scontro diretto: in vista della gara contro i capitolini, non ci sarà Diego Demme che era diffidato ed è stato ammonito.