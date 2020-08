Ultime calcio Napoli - Ultimi giorni di relax e mare per Diego Demme, prima dell'inizio della nuova stagione che partirà domenica per poi, lunedì, spostarsi a Castel Di Sangro dove si svolgerà il ritiro. Il centrocampista si è intrattenuto al lido Bikini di Castellammare di Stabia e ha scattato, in un percorso gastronomico, anche qualche foto. Tra queste, ecco quella con Chiara Caso, ceo del Pastificio Ducato D’Amalfi di Gragnano.

